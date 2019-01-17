إصابة 14 عاملا في انقلاب ميكروباص بترعة الصرف في القليوبية

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أصيب 14 عاملا، اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارتهم في رشاح الصرف الصحي المقابل لترعة الإسماعيلية بمسطرد بشبرا الخيمة بسبب السرعة الزائدة، وانتقلت سيارة الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى ناصر العام.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بتلقيه بلاغا من الأهالي بانقلاب سيارة ميكروباص في رشاح الصرف الصحى بحي شرق شبرا الخيمة ووجود مصابين.

وانتقلت سيارات الإسعاف وتبين إصابة 14 شخصا من العاملين باحدى الشركات إثر انقلاب السيارة في الرشاح بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق.

من جانبه قال الدكتور محمد ناجي مدير مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة إن المستشفى استقبل المصابين وتم تقديم الإسعاف لهم، وتبين إصابتهم إصابات بسيطة ومتوسطة وتم حجزهم بقسم الاستقبال والطوارئ لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.