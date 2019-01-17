برلماني لبناني: تشكيل الحكومة يتطلب تواضع الفرقاء السياسيين في مطالبهم

قال عضو مجلس النواب اللبناني (عن التيار الوطني الحر) شامل روكز، إن تشكيل الحكومة الجديدة، يتطلب التواضع في إبداء المطالب من جانب كافة القوى والقيادات السياسية المعنية بعملية التأليف الحكومي، معربا عن أمله في أن يشهد الأسبوع المقبل انطلاقة جديدة لمشاورات تشكيل الحكومة.

ودعا النائب روكز، في حديث له اليوم لإذاعة صوت لبنان، إلى "تحييد التجاذبات الإقليمية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، عن الوضع الداخلي اللبناني"، مشددا على أن أزمة تشكيل الحكومة الجديدة، هي أزمة داخلية، وتتعلق في المقام الأول بالأحجام والحصص الوزارية.

وأشار إلى أن الآراء في مسألة الحصول على الثُلث الضامن (المعطل) لا تزال مختلفة بين القوى السياسية من الطائفة المسيحية الذين شاركوا في اجتماع البطريركية المارونية أمس، لافتا في ذات الوقت إلى أن الاجتماع حمل تفاهمات في عدد من الموضوعات الأساسية الأخرى التي كانت محل النقاش.

وكُلف سعد الحريري في 24 مايو الماضي بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة في أعقاب إجراء الانتخابات النيابية، غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين حول الحصص الوزارية وحجم ونوعية الحقائب، تعرقل الانتهاء من التأليف الحكومي، حيث تتبقى أزمة التمثيل الوزاري للنواب الستة السُنّة من فريق 8 آذار السياسي حلفاء "حزب الله"، فضلا عن رغبة بعض القوى السياسية الفاعلة - خلال الأيام الأخيرة - في إجراء عملية تبادل للحقائب الوزارية التي تتضمنها الحصص الوزارية لكل منها.