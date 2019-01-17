رئيس مدينة بلطيم يشرف على إزالة التعديات على أملاك الدولة بالقرب من مصنع الرمال السوداء

قام المحاسب طلعت عبدالقادر، رئيس مركز ومدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، بالإشراف على أعمال إزالة التعديات على أرض أملاك الدولة، وفصل الحد القائم بين أملاك المواطنين والدولة، رفقة العميد طارق راغب، المدير الإداري لمصنعي فصل المعادن من الرمال السوداء، والرائد هيثم عبدالهادي، رئيس نقطة شرطة الزهراء، بحضور عصام الطبجي، نائب رئيس المدينة، ورشدى البلتاجي، رئيس الوحدة المحلية لقرية الشهابية، ومجدي وفا، مدير الإزالات، وفؤاد البلتاجي، مسئول الأملاك بمجلس مدينة بلطيم.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس مركز ومدينة بلطيم، على أهمية الحفاظ على الممتلكات العامة للدولة وعدم المساس بها، حيث أنها ملك للشعب المصري وليس لأفراد، كما تم مخاطبة المتعدي وتحذيره مسبقاً برفع ما يخصه على المنطقة التي تم التعدي عليها، وعند تنفيذ فصل الحد وإزالة التعدي على أرض القوات المسلحة، وبحضور المتعدي برفع ما يملكه بنفسه من أدوات تخص الزراعة، حيث تم إزالة التعدي وفصل الحد وتسليم الموقع لجهة الولاية.