تراجع حاد في صادرات ألمانيا من الأسلحة خلال 2018

تراجع عدد صفقات الأسلحة التي حصلت على ترخيص من الحكومة الألمانية بشكل حاد خلال عام 2018 المنصرم، مقارنة بعام 2017، وذلك وفقا لوزارة الاقتصاد الألمانية.

وبحسب ما أوردته الوزارة في ردها على طلب إحاطة من أوميد نوريبور، النائب عن حزب الخضر، بلغ التراجع نسبة 7ر22%، وبالتحديد من 242ر6 مليارات عام 2017 إلى 842ر4 مليار يورو عام 2018.

وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) على نسخة من رد الوزارة على النائب البرلماني.

يشار إلى أن هذا هو التراجع الثالث على التوالي في عدد التراخيص التي حصلت عليها شركات صناعة السلاح في ألمانيا، و مبيعات قطاع الأسلحة في ألمانيا.

وكانت آخر مرة يحقق فيها القطاع نموا في مبيعاته عام 2015، وذلك عندما ارتفعت هذه المبيعات لرقم غير مسبوق بلغ 86ر7 مليار يورو، قبل أن تبدأ المبيعات التراجع بشكل مستمر حتى الآن.

وكان الاتحاد الألماني للصناعات الأمنية والدفاعية BDSV قد عزا في ديسمبر الماضي هذا التراجع المستمر، جزئيا، إلى "..سياسة الحكومة الألمانية التي لا يمكن التنبؤ بها والتي يرى العملاء والدول الشريكة لألمانيا أنها تتسم بالتحولات المفاجئة وغير المبررة غالبا" بشأن التسلح.

يشار إلى أن الحكومة الألمانية تعد أكثر تحفظا فيما يتعلق بالموافقة على صفقات قطاع السلاح، وذلك مقارنة بشركائها الأهم، وهم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، حيث أوقفت برلين، على سبيل المثال، تراخيص تصدير الأسلحة الألمانية للسعودية في رد فعل على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة بمدينة اسطنبول التركية مطلع اكتوبر الماضي.