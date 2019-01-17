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يصل إلى القاهرة، اليوم الخميس، جثمان المواطن المصري عيد عبد الخالق الأدهم، الذي كان قد اختفى منذ عام 2004 في مدينة بياتشنسا بالشمال الإيطالي، وعثر على بقايا جثمانه في مبني مهجور أثناء عملية هدم المبني في منتصف عام 2018.