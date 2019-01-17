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اليوم.. جثمان المواطن المصري المختفي في بياتشنسا الإيطالية منذ 2004 يصل القاهرة

أ ش أ
نشر فى : الخميس 17 يناير 2019 - 6:22 ص | آخر تحديث : الخميس 17 يناير 2019 - 6:22 ص

يصل إلى القاهرة، اليوم الخميس، جثمان المواطن المصري عيد عبد الخالق الأدهم، الذي كان قد اختفى منذ عام 2004 في مدينة بياتشنسا بالشمال الإيطالي، وعثر على بقايا جثمانه في مبني مهجور أثناء عملية هدم المبني في منتصف عام 2018.


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