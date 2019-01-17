بيرلسكوني يعتزم الترشح لانتخابات البرلمان الأوروبي



أعلن رئيس وزراء إيطاليا الأسبق سيلفيو بيرلسكوني، عزمه الترشح لانتخابات البرلمان الأوروبي، المزمع إجراؤها في 26 مايو القادم.

وقال بيرلسكوني، في تصريح نقلته قناة (يورونيوز) الإخبارية اليوم الخميس: "حسب علمي وخبرتي وقدرتي على الإقناع أعتقد أنني أستطيع أن ألعب دورًا مهمًا وأجعل المواطنين الأوروبيين يدركون أننا نخاطر بالابتعاد عن القيم الغربية".

ويقول محللون إن بيرلسكوني ما زال يحظى بالمهارات السياسية و"الكاريزما"، إضافة إلى ما لديه من إمبراطورية إعلامية ومصادر مالية تؤهله لكي يصبح قوة سياسية رئيسية، وذلك على الرغم من تقدم سنه (82 سنة) وسجله الجنائي وسمعته في ملاحقة النساء.