يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تحسنا فى الأحوال الجوية اليوم الخميس، حيث تهدأ الرياح على أغلب الأنحاء ليسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، بارد على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على البحر الأحمر وشرق البحر المتوسط، ما يؤدى إلى إضراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيهما يتراوح من 2 إلى 5ر2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 07 16

شبين الكوم 07 16

طنطا 07 16

دمنهور 07 16

الإسكندرية 09 16

بلطيم 09 17

مطروح 08 16

السلوم 05 14

سيوة 07 15

بورسعيد 08 16

دمياط 08 16

الزقازيق 07 16

الاسماعيلية 07 17

السويس 08 17

العريش 06 16

رفح 06 16

رأس سدر 13 17

نخل 05 14

نويبع 13 18

طابا 07 14

كاترين 01 11

الطور 08 18

شرم الشيخ 13 20

الغردقة 09 20

مرسى علم 11 19

الفيوم 06 16

بنى سويف 06 16

المنيا 07 16

أسيوط 05 17

سوهاج 05 17

قنا 06 17

الأقصر 05 18

أسوان 07 19

أبوسمبل 07 18

الوادى الجديد 02 17

شلاتين 12 21

ابو رماد 12 21

راس حدربة 13 18

حلايب 14 19