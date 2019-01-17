«البرلمان العربي والتعاون الإسلامي» يبحثان التنسيق بشأن القضايا الاستراتيجية

يقوم وفد من البرلمان العربي برئاسة الدكتور عبد الرحمن سعيد نائب رئيس البرلمان وعضوية النائبين عزيز بزاز وإبراهيم عبدو، بزيارة منظمة التعاون الإسلامي والاجتماع مع المسؤولين فيها وذلك بمقر المنظمة في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأفاد البرلمان العربي، في بيان اليوم الخميس، بأن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين البرلمان ومنظمة التعاون الإسلامي تجاه القضايا الاستراتيجية الهامة للعالم العربي والإسلامي وفي مقدمتها: القضية الفلسطينية، وذلك من خلال التنسيق بين لجنة فلسطين في البرلمان العربي ولجنة القدس في منظمة التعاون الإسلامي، وظاهرة الإرهاب المقيت والسبل الكفيلة بمواجهته، والتصدي للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والعمل على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودعم برامج ومشاريع التنمية في الدول العربية الأقل نمواً.

وأضاف البيان أنه سيتم خلال الزيارة دراسة مقترح البرلمان العربي بتوقيع مذكرة تفاهم بين البرلمان ومنظمة التعاون الإسلامي لتعزيز التعاون والتنسيق القائم بين الجانبين لتفعيل الأهداف المشتركة خدمةً لقضايا ومصالح الأمة العربية والإسلامية، وتنظيم لقاءات ومؤتمرات وندوات مشتركة تُعنى بالقضايا محل الاهتمام المشترك.