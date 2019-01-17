الرئيس الروسي يصل إلى صربيا في زيارة رسمية



وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى صربيا، اليوم الخميس، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا، لإجراء مباحثات ثنائية بين البلدين.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن الرئيس الصربي الكسندر فوتشيتش استقبل بوتين برفقة حرس الشرف، مشيرة إلى أنه ستعقد لاحقا محادثات في إطار ضيق تتبعها أخرى موسعة مع الوفود المرافقة.

وأضافت القناة، أن الرئيس الروسي وضع أكاليل الزهور عند النصب التذكاري لمحرري "بلجراد"، ومن المتوقع أن يزور بوتين ونظيره الصربي كنيسة القديس سافا وسط العاصمة في وقت لاحق اليوم.

ومن المنتظر أن يتم التوقيع على أكثر من 20 وثيقة ثنائية تغطي مجالات السياسة الخارجية والطاقة والتعاون الصناعي والبنية التحتية للسكك الحديدية والحماية الاجتماعية والتعليم والتقنيات الرقمية والابتكارات وأبحاث الفضاء.