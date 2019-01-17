اتحاد الصناعات الألمانية: أفضل الأوقات اقتصاديا ولت



تتطلع الأوساط الاقتصادية في ألمانيا للمستقبل بقدر كبير من التشكك، وقال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية ديتر كمبف، اليوم الخميس، بالعاصمة الألمانية برلين: "أفضل الأوقات على المستوى الاقتصادي ولت".

وأضاف كمبف، أن اتحاد الصناعات الألمانية يتوقع للاقتصاد الألماني الذي يعد أكبر اقتصاد بقارة أوروبا تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5ر1 بالمئة في عام 2019.

يشار إلى أن التوقعات الأولية للمكتب الاتحادي للإحصاء أشارت إلى أن الاداء الاقتصادي في 2018 زاد أيضا بنسبة 5ر1 بالمئة، بعدما سجل زيادة بنسبة 2ر2 بالمئة في العامين السابقين.

وعلى جانب آخر لا يزال اتحاد الصناعات الألمانية يتوقع مسارا معتدلا اقتصاديا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على نحو لا يسفر عن أضرار بالغة.