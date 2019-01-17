5 مخالفات تموينية لنقص وزن الرغيف والاستيلاء على الدقيق المدعم بكفر الشيخ

قامت إدارة تموين الحامول، بالتعاون مع مباحث التموين بكفر الشيخ، اليوم الخميس، بحملة تموينية على الأسواق والمحلات العامة والمخابز البلدية المدعمة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 5 تقارير للمخابز المخالفة تضمنت: نقص وزن بمقدار 15 جم في الرغيف الواحد ضد "ع.ع.ع" صاحب مخبز بلدى بقرية 65 الخاشعة، وتقرير نقص وزن بمقدار 17 جم ضد "ج.ع.د" صاحب مخبز بلدي بقرية 61 الخاشعة، وتقرير نقص وزن بمقدار 24 جم ضد "س.ج" صاحب مخبز بلدي بقرية 62 الخاشعة، وتقرير الاستيلاء على 3 شكاير دقيق بلدي ضد "ط.ح.س" صاحب مخبز بلدي بقرية 64 الخاشعة، وتقرير تجميع 12 شيكارة دقيق بلدي ضد "س.ج" صاحب مخبز بلدي بقرية 62 الخاشعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.