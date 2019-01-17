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وزيرا العدل والتخطيط يفتتحان مقر محكمة القاهرة الجديدة

أ ش أ
نشر فى : الخميس 17 يناير 2019 - 6:19 ص | آخر تحديث : الخميس 17 يناير 2019 - 6:19 ص

يفتتح المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، اليوم الخميس، مقر محكمة القاهرة الجديدة أحد مشاريع الجيل الثاني من ميكنة المحاكم، ترافقه الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وبحضور عدد من مساعدي وزير العدل ورجال القضاء.


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