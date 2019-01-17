«سعفان» يسلم 800 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بأسيوط

سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس، 800 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوي العاملة بمحافظة أسيوط، وذلك على هامش فعاليات ملتقي التوظيف الذي يقام في حديقة الفردوس التابعة لمنطقة الحمراء بحى شرق المدينة ويستمر 3 أيام، ويوفر 9250 فرصة عمل للذكور والإناث، مقدمة من 59 شركة برواتب حدها الأدنى 1200 جنيه وتصل إلي 5000 آلاف جنيه، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد الرسول، مديري المديرية وقيادتها.

وأكد الوزير أنه بعد إطلاق مباردة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية هذه الفئة سارعت الوزارة بإطلاق حملة "حماية" لتسجيل حصر 2.5 مليون عامل من العمالة غير المنتظمة، مضيفا أن هذا الحصر يمثل عينة جيدة لوضع الآليات والسبل الواقعية لتوفير الرعاية والحماية صحيًا واجتماعيًا لهذه الفئة من العمال، بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية والتنظيم النقابي المصري، التي تُعنى بالعمالة غير المنتظمة.

وقال "سعفان": إن القوى العاملة كانت وما زالت الجهة الوحيدة في مصر التي تنظر للعمالة غير المنتظمة بعين الاعتبار وتضعهم دائمًا نصب أعينها، مشيرًا أن الوزارة حاولت مرارًا وتكرارًا وضع عملية لحصر هذا الفئة من العمال إلا أنها كانت تعتبر أرقامًا هزيلة لا تعبر عن الواقع، بخلاف ما تم حاليا من حصرها من خلال حملة "حماية".