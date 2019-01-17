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رئيس وزراء باكستان: السلام في أفغانستان يصب في مصلحتنا

أ ش أ
نشر فى : الخميس 17 يناير 2019 - 8:02 م | آخر تحديث : الخميس 17 يناير 2019 - 8:02 م


قال رئيس وزراء باكستان، عمران خان، إن السلام في أفغانستان يصب في مصلحة بلاده، معربًا عن ثقته في الجهود المبذولة من أجل التسوية عبر المفاوضات للتوصل إلى سلام دائم.

جاء تصريح خان، خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، ناقشا فيه العلاقات الثنائية وزيارة المبعوث الأمريكي الخاص بالمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد إلى باكستان، وعملية المصالحة، فضلًا عن تناول مسألة الأمن على الحدود بين البلدين، كما قبل خان دعوة غاني لزيارة أفغانستان.

ووصل المبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة الأفغانية، اليوم إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، من أجل إجراء محادثات مع المسئولين هناك بشأن عملية السلام الأفغانية، والمحادثات مع حركة "طالبان" بالإضافة إلى انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان.

وكان من المقرر أن يصل زاد إلى باكستان أول أمس الثلاثاء، إلا أنه تم تأجيل الزيارة إلى أمس الأربعاء؛ لقيامه بإجراء اجتماعات في العاصمة الأفغانية (كابول) ثم تم تأجيلها مجددًا.

وقام زلماي خليل زادة، بزيارة الصين والهند إلى جانب أفغانستان، في إطار جولته التي تشمل 4 دول، وتنتهي في 21 من الشهر الجاري.

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