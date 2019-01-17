الصين: جولة جديدة للمباحثات التجارية مع واشنطن نهاية الشهر الجاري



أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس، أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) "ليو هي" سيزور الولايات المتحدة الأمريكية يومي 30 و31 يناير الجاري لإجراء مزيد من المباحثات حول القضايا الاقتصادية والتجارية.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة التجارة الصينية "قاو فنغ" اليوم، دون المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وكانت وزارة التجارة الصينية أعلنت أن المحادثات التجارية والاقتصادية التي أجرتها الصين وأمريكا في العاصمة (بكين) الأسبوع الماضي على مستوى نواب الوزراء عززت الفهم المتبادل، ووضعت أساسا لمعالجة مخاوف الجانبين، وأن الجانبين نفذا بفعالية التوافق المهم الذي توصل إليه قادة البلدين، وأقاما تبادلات مكثفة ومعمقة ومفصلة حول التجارة والقضايا الهيكلية محل الاهتمام المشترك.