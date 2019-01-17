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فحص 156 حالة مرضية بقافلة طبية في نويبع

إسراء السيد
نشر فى : الخميس 17 يناير 2019 - 4:53 ص | آخر تحديث : الخميس 17 يناير 2019 - 4:53 ص

اختتمت أمس الأربعاء، فعاليات أعمال القافلة الطبية التي توجهت إلى وادي زغير ووادي مجيرح "2 " بمدينة نويبع في محافظة جنوب سيناء، والتي استمرت لمدة يومين، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 156 حالة مرضية مختلفة بجميع العيادات، وإجراء الفحوصات المعملية، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

يأتي ذلك في إطار خطة محافظة جنوب سيناء بالتنسيق مع وزارة الصحة؛ للوصول للأماكن اﻷكثر احتياجا للخدمات الطبية على مستوي المحافظة.

وضمت القافلة عدة تخصصات طبيه منها (الباطنة، الأطفال، الجراحه العامة، الجلدية، الأسنان، النساء، وعيادة تنظيم الأسرة".


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