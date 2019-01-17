إصابة 3 من الشرطة الهندية إثر انفجار قنبلة بإقليم كشمير

أصيب ثلاثة من الشرطة الهندية بجروح، إثر قيام مجموعة من المسلحين بإلقاء قنبلة يدوية في منطقة (سريناجار) بالشطر الهندي من إقليم "كشمير" المتنازع عليه مع باكستان.

وذكرت قناة (إنديا تي في)" الهندية، اليوم الخميس، أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات المجاورة من أجل تلقي العلاج، مشيرة إلى أن حالتهم جميعا مستقرة، ولم تشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".