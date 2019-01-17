وزير الآثار يلتقي سفير دولة السويد لبحث سبل التعاون بين البلدين

استقبل مساء أمس الأربعاء، خالد العناني، وزير الآثار، السفير يان تسليف، سفير دولة السويد بالقاهرة، لبحث دعم سبل التعاون بين البلدين في مجال العمل الأثري.

وأشاد العناني، بالعلاقات التي تربط بين الدولتين خاصة في مجال الآثار، حيث ناقشا سبل التعاون بين البلدين في مجال العمل الأثري والحفريات والمتاحف وتبادل الخبرات وتدريب المختصين بتلك المجالات.

وأعرب السفير السويدي، حرص بلاده الشديد على تعزيز أواصر التعاون بين الدولتين وخاصة في مجال العمل الأثري.

ودعا السفير، العناني، البعثة الأثرية السويدية، لزيارة حفر يات منطقة جبل السلسلة، والإطلاع على آخر أعمال البعثة بالمنطقة الأثرية بعد نجاحها في تحقيق العديد من الاكتشافات.