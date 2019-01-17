فرج عامر: طلب إحاطة لإنقاذ سكان العقارات الآيلة للسقوط

حذر النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة من خطورة العقارات والمنازل القديمة بمحافظة الإسكندرية على قاطنيها من السكان.

وأشار نائب الأسكندرية في بيان له إلى استمرار مسلسل انهيار العقارات القديمة، لافتا إلى انهيار عقار قديم بدائرة قسم الجمرك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وطالب عامر في طلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بالإسراع في إنقاذ سكان العقارات القديمة من الانهيار عليهم في أي وقت، خاصة عندما تتعرض الإسكندرية للأمطار، مشددا على أن الحل الوحيد هو إخلاء جميع العقارات القديمة الآيلة للسقوط، من جميع السكان القاطنين بها مع توفير مساكن بديلة لهم.

وأعرب عن أسفه الشديد لما وصفه بـ "تخاذل الأجهزة التنفيذية" في عملها خاصة فيما يتعلق بالعقارات والمنازل الآيلة للسقوط، التي يتضح من هيئتها أنها ستنهار في أي وقت، والتي من المتوقع انهيارها على جميع السكان، مطالبا بتدخل عاجل وسريع لإنقاذ أرواح ساكني هذه العقارات من الموت المحقق.

وكانت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي الجمرك، بالإسكندرية، تلقت بلاغا يفيد بسقوط أجزاء من عقار قديم، فى 16 شارع أبطال الرياضة من الكيال- دائرة قسم الجمرك، واحتجاز ساكنيه بالداخل.

وتوجهت رئيس حي الجمرك، في الإسكندرية، إلى موقع العقار، برفقتها وحدة التدخل السريع بسيارات ومعدات الحي والمهندس المختص، كما طالبت إدارة الحماية المدنية ومرفق الإسعاف بسرعة الوصول، وتم إخلاء السكان بسلام من العقار، بدون إصابات.

يذكر أن العقار مكون من دور أرضي ودور أول، يسكنه أسرة واحدة، وصادر له قرار هدم حتى سطح الأرض من الحي.