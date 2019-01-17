رئيس وزراء ماليزيا يبدأ زيارة عمل لبريطانيا

توجه رئيس وزراء ماليزيا الدكتور مهاتير محمد إلى بريطانيا، اليوم الخميس، في زيارة عمل تستغرق أربعة أيام.

وذكرت وزارة الخارجية الماليزية - في بيان بثته وكالة أنباء "برناما" الماليزية - أن هذه الزيارة هي الثانية للدكتور مهاتير محمد إلى بريطانيا منذ توليه منصب رئيس الوزراء في 10 مايو من العام الماضي، حيث من المقرر أن يلقي خطابًا، ويجتمع مع الأمين العام للكومنولث باتريشيا سكوتلاند، ومن بين القضايا التي ستُناقش أثناء الاجتماع: التجارة والاستثمار داخل الكومنولث، والحكم الجيد ومنع التطرف ومكافحته.

وأوضحت الوزارة أن الزيارة تهدف إلى مواصلة العلاقات الجيدة القائمة منذ فترة طويلة بين ماليزيا والمملكة المتحدة، ومن المتوقع أن تعزز روابط الصداقة والتعاون بين البلدين.