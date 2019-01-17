قال محمد سعفان، وزير القوي العاملة، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إن الوزارة تعمل جاهدة وتبادل الأفكار مع منظمة العمل الدولية؛ لظهور مصر بصورة مشرفة خلال مؤتمر العمل الذي تنظمة منظمة العمل الدولية، خلال يونيو المقبل.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمحافظة أسيوط، وافتتاح الملتقي التوظيفي لتوفير 10 آلاف فرصة عمل، بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، ونبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة، وأحمد عبدالرسول وكيل وزارة القوي العاملة، وعبدالناصر بكر رئيس اتحاد نقابات عمال أسيوط، ورميح عبدالحسيب مدير جهاز تنمية المشروعات.

ونفي وزير القوي العاملة، ما يتردد من إشاعات عن إدراج مصر، ضمن القائمة المطولة أو القصيرة المعروفة إعلاميًا بالسوداء خلال عام 2018 في حقوق العاملين من منظمة العمل الدولية.

وعن ملتقي العمل التوظيفي الذي شارك الوزير في افتتاحة بأسيوط، قال: "إنني أجبرت رئيس اتحاد عمال أسيوط على تكليف الشركات المشاركة، بتوفير مرتب لا يقل عن 1200 جنيه، وذلك عقب علمه أن المرتب 400 جنيه، موضحًا أنها لا توصله إلى العمل.

من جانبه ناقش وزير القوي العاملة، مشاكل العمال بالوزارات والمصالح الحكومية، والتي طالب فيها رؤساء اللجان النقابية من الوزير، التدخل لحل مشاكلهم، والتي تمثلت في تثبيت العمالة المؤقتة التي تعمل، ما بين 5 سنوات، وحتى 15 عام، وغياب دور وزارة القوي العاملة في حماية وتأمين الموظف المؤقت، مطالبًا رؤساء اللجان النقابية من الوزير توفير مقر لاتحاد العمال المحلي بأسيوط.

وناقش العمال، عدم اشتراك جامعة الأزهر في صندوق تحسين أجور العاملين، ورفض رئيس جامعة الأزهر الاشتراك في صندوق الجامعات، والاقتراح بعمل صندوق موازي بنسبة لا تتجاوز 10 جنيه.

وأكد وزير القوي العاملة، خلال اللقاء، "أنني غير راضي عن حقوق العمال في أسيوط، بسبب المعوقات بالنقابات، والتي من بينها ضعف بدل الانتقال، والجلسات ولوائح الوزارات، والشركات وضعف مكافآت نهاية الخدمة، والتي تبلغ 180 جنيه فقط.

وأوضح الوزير، أن زيادة مشاكل العمال في البلد، نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة، بسبب الإصلاح الاقتصادي، الذي تحمله الجميع، مطالبًا رؤساء اللجان النقابية، بعدم التفكير في أنفسهم، بتغيير السيارة والشالية، والتفكير في المواطن الفقير والمريض الذي يتمني العمل في أي وظيفة للنهوض بالبلاد.

وفي نفس السياق، وزع الوزير، عدد من شهادات "آمان"، على عدد من العمالة غير المنتظمة من إجمالي 5 آلاف شهادة وعقود عمل؛ لعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة أسيوط، وذلك ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير الحماية الشاملة لهذه الفئات.

من جانبه قال اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إن الملتقى التوظيفي الأول بالمحافظة، يشهد إقبالًا كبيرًا من الشباب لليوم الثاني على التوالي، بمشاركة أكثر من 50 شركة من القطاع الخاص، ورجال الأعمال، فضلًا عن مشاركة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والغرفة التجارية، وهيئة محو الأمية، وقسم للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار إلى أن الملتقى مستمر حتى، غدًا الجمعة، بمقره بمرسى حورس السياحي في حديقة الفردوس بمدينة أسيوط؛ لتوفير 10 آلاف فرصة عمل بشركات القطاع الخاص والمناطق الصناعية بالمحافظة، برعاية وحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة.

ولفت محافظ أسيوط إلى أنه تم افتتاح الملتقى رسميًا، أمس، بحضور وزير القوى العاملة والقيادات التنفيذية والشعبية والأمنية والرقابية والمئات من الشباب وذوي الإعاقة، وسط إقبال كبير من الشباب وصل إلى تسجيل 12 ألف شاب في اليوم الأول، مشيرًا إلى أنه تم توفير أتوبيسات مجانية متواجدة في مواقف سيارات الأجرة بمنطقتي الأزهر، ونزلة عبد اللاه؛ لنقل الشباب الراغبين في حضور ملتقى التوظيف الأول الذي تنفذه المحافظة، بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة، تيسيرًا وتسهيلًا عليهم للحضور والمشاركة، فضلًا عن توفير خبراء في لغة الإشارة لتوعية وتوجيه ذوي الإعاقة السمعية، وتوفير كراسي متحركة لذوي الإعاقة ومرافقيهم من كبار السن، وتحديد أكثر من 50 شاب وفتاة من المتطوعين لتوعية الشباب.