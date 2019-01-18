«التنسيق الحضاري»: مراعاة الطابع المعماري في تنفيذ توجيه الرئيس بشأن طلاء المباني

علق المهندس محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بطلاء واجهات المباني بدلًا من الطوب الأحمر، قائلًا:«هذا القرار يعيد الوجه الحضاري لمصر».

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «ما وراء الحدث»، «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن جميع مدن العالم تتميز بطابع معماري، وستراعي هيئة التخطيط العمراني في التطبيق الطابع المعماري لكل إقليم في مصر، متابعًا: «المدن الساحلية يغلب عليها اللون الأبيض، والمدن الجنوبية اللون الترابي الذي يتناسب مع الطقس».

وعن تمويل هذا التكليف، أوضح أنه سيتم وفقًا لميزانية كل محافظة بعد حصر المباني التي تحتاج إلى ذلك، معقبًا: «المفروض أصحاب العقارات منوطين بذلك الإجراء، لأنه جزء من استكمال البناء وإصدار ترخيص لأي بناء يتضمن الانتهاء من البناء بشكل متكامل».

وأشار إلى البدء في الأماكن الرئيسية وعلى رأسها الطريق المؤدي إلى المتحف المصري الكبير، فضلًا عن المناطق السياحية في المحافظات.

ويُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وجه المحافظين في اجتماع اليوم الخميس، بسرعة الانتهاء من استرداد أراضي الدولة، وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن توحيد طلاء المباني.