شارك الإعلامي تامر أمين، في تحدي ال10 سنين المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، على الهواء في برنامجه «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الخميس.

وعلق على صورته في عام 2009 مقارنة بصورته هذا العام، قائلًا: «شكلي متغيرش كتير، الشعر الأبيض موجود يعني ده مش عجز دي وراثة، والوش يبدو كان في براءة شوية عن 2019، ولكن السنادي في نضج أكثر، وفي ثبات في الوزن الحمدلله».

وأوضح أن مشاركته في التحدي جاءت لإعجابه بالفكرة التي ترسل أكثر من معنى منها «كنت فين وبقيت فين»، و«أوعى تنسى أصلك»، معقبًا: «اللعبة مش زي التحديات التانية اللي كنت بسخر منها زي كيكي وغيرها، وقررت ألعبها معاكو، وكويس الناس قادرة تعمل كده وعندهم شجاعة، بس خدوا بالكم عشر سنين تحدي قليل شوية لو كان 20 كنتوا شوفتوا الزوبد».