تقرير: الشرطة اليونانية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق مدرسين محتجين



استخدمت الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع والهراوات، لمنع مجموعة من المدرسين من اقتحام مبنى البرلمان، اليوم الخميس، للاحتجاج على إجراءات التقشف، وفقا لتقرير إخباري تلفزيوني.

واحتج عدة آلاف من المعلمين في وسط أثينا ضد حكومة رئيس الوزراء اليساري أليكسيس تسيبراس حسب ما أوردته محطة التلفزيون الوطنية( إي.أر.تي).

وأوضح التقرير، أن المدرسين يطالبون بتثبيتهم في وظائفهم بصورة دائمة بعد العمل على مدار عدة سنوات بعقود مؤقتة.

وشهدت اليونان اليوم إغلاق جميع المدارس الحكومية.

وفي إطار التضامن مع المدرسين، نظم اتحاد موظفي الدولة إضرابا لمدة 24 ساعة.

وأغلقت معظم مؤسسات الدولة أبوابها.

ولم تشهد اليونان على مدار السنوات العشر الماضية، تعيين مدرسين بموجب عقود دائمة، بسبب إجراءات التقشف، حسب اتحاد معلمي المدارس الابتدائية والثانوية، ما أسفر عن وجود ثغرات في النظام المدرسي وتدني الأجور.