•يمكن شحنها عن طريق الموبايل والـ«atm» وتكاليف تركيبها مجانا

قال المهندس أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة تهدف من تركيب العدادات الذكية، إيجاد آلية للمواطن للتحكم في استهلاكه، وقراءة العدادات بشكل إلكتروني، لافتًا إلى حرص الوزارة على أن تعبر قيمة الفاتورة عن الاستهلاك الحقيقي للمواطن.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «ما وراء الحدث»، «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن العداد مسبق الدفع يتطلب إيجاد كرت لشحنه، ويوضح للمواطن استهلاكه بشكل مستمر، موضحًا أن العداد الذكي أكثر حداثة من العداد مسبق الدفع، ويتيح للمواطنين عدة مميزات منها الشحن من خلال الإنترنت أوالموبايل أو كارت الـ«atm».

وأوضح أن العداد الذكي مبرمج للحفاظ على أجهزة الكهرباء من أضرار ارتفاع أو انخفاض التيار الكهربائي بشكل مفاجئ، لافتًا إلى تركيبه مجانًا دون تحميل المواطن أي تكلفة.

وأشار إلى المرحلة الأولى التى تتضمن تركيب 250 ألف عداد خلال العام الجاري، معقبًا: «تم تركيب 15 ألف عداد في المرحلة الأولى التي تشمل 6 شركات في مناطق منها العبور ومدينة نصر، وتم اختيارها لتقيم التجربة فضلًا عن جاهزية البنية التحتية التي يحتاجها العداد، ثم انتقالها لباقى المناطق».