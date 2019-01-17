ارتفاع حصيلة قتلى اشتباكات جنوب طرابلس إلى 9 أشخاص

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات التي وقعت أمس الأربعاء جنوب طرابلس إلى 9 بعد وفاة 3 مدنيين.

وجاء في إيجاز صحفي للناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، أن جهاز الاسعاف تلقى عدة نداءات بالإخلاء لم يتمكن من الاستجابة لها نتيجة حدة الاشتباكات.

وتجددت الاشتباكات، مساء اليوم الخميس، بين قوة اللواء السابع القادم من مدينة ترهونة، وقوة حماية طرابلس المؤلفة من كتائب تتبع حكومة الوفاق.

وتدور الاشتباكات اليوم في مناطق السبيعة وسوق السبت والمرازيق جنوب طرابلس.

في سياق متصل، قال رئيس لجنة التواصل والترتيبات الأمنية رمضان زرموح، إن "الاشتباكات لم يكن سببها المباشر تأخر الترتيبات الأمنية، بل قرار وزارة الداخلية تسليم مطار طرابلس العالمي إلى إدارة المنافذ بالوزارة".

وأضاف زرموح خلال مداخلة بقناة ليبيا الأحرار، أن "بعض الجهات أثار حفيظتها هذا القرار لرغبتها في السيطرة على المطار؛ رغم صحة قرار وزير الداخلية فتحي باشاغا باعتبار تبعية المنافذ البرية والجوية للوزارة"، حسب قوله.

كما أشار زرموح إلى أن تأخر تنفيذ الترتيبات الأمنية بطرابلس الكبرى يعود إلى عدم جاهزية الجهات العسكرية المعنية بها.