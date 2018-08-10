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الجامعة الألمانية بالقاهرة تشهد افتتاح مركز إفريقيا للتصنيع والتكنولوجيا

أ ش أ
نشر فى : الخميس 17 يناير 2019 - 6:15 ص | آخر تحديث : الخميس 17 يناير 2019 - 6:15 ص

تشهد الجامعة الألمانية بالقاهرة، اليوم الخميس، افتتاح مركز "إفريقيا.. جي يو سي – دي ام جي موري" للتصنيع ونقل التكنولوجيا.


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