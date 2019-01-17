التعليم: مافيا الدروس الخصوصية يحاربون عملية الإصلاح

علقت أمينة خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، على مسألة تسريب امتحانات الصف الأول الثانوي، قائلة إن التسريبات وحث الطلاب على الغش يعد مرضًا أصاب الكيان المصري.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الأربعاء، أن الوزارة كانت قد انتهجت طريقًا جديدًا في منظومة التعليم، مشيرة إلى أن هناك بعض الأطراف التي لها مصالح تتضارب مع هذه المنظومة الجديدة.

وتابع: «كلنا عارفين إن عندنا مافيا للدروس الخصوصية، وفيه عندنا بعض أصحاب النفوس المريضة بيحاربوا عملية الإصلاح اللي بنعملها لأنها بتضرهم بطريقة مباشرة».

وأوضحت أنه تم التوصل إلى أن أحد الامتحانات المسربة، تم تسريبه عن طريق أحد الطلاب في محافظة القليوبية، متابعة أنه تجري حاليًا تحقيقات داخل الوزارة وسيتم الإعلان عن نتائجها فور التوصل إليها.