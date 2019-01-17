اتحاد الشغل في تونس يهاجم الحكومة بعد فشل مفاوضات زيادة الأجور







هاجم اتحاد الشغل في تونس، اليوم الخميس، الحكومة بعد فشل مفاوضات الزيادة في أجور الوظيفة العمومية في وقت ينفذ فيه أكثر من 650 ألف موظف إضرابا عاما أحدث شللا في عدة قطاعات.

وألقى نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد، الذي يمثل أكبر منظمة نقابية في تونس وتضم أكثر من 800 ألف عضو، كلمة أمام الآلاف من الحشود العمالية التي تجمعت أمام مقر المنظمة بساحة محد علي بالعاصمة، في حين تتهم المنظمة النقابية في خطاباتها الحكومة بالخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي الذي طالب بحزمة اصلاحات اقتصادية من بينها السيطرة على كتلة الأجور بهدف انقاذ المالية العمومية.