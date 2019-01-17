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يصل وزير المالية الألماني "أولف شولتز" إلى الصين، اليوم الخميس، لإجراء محادثات حول التجارة والسياسة المالية مع المسؤولين الصينيين.

وتتركز محادثات شولتز، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشارة الألمانية، في بكين على جهود تسوية النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة لتجنب انتشار الإجراءات التجارية العقابية في مختلف أنحاء العالم.

ويعتزم "شولتز" مقابلة نائب رئيس وزراء الصين "ليو هي" خلال أول زيارة له كنائب للمستشارة الألمانية للصين.

يتولى "ليو" الملف الاقتصادي في الحكومة الصينية، كما انه مسؤول عن المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة ويحظى بثقة زعيم الدولة والحزب الحاكم تشي جينبينج.

ومن المنتظر أن تشهد زيارة المسؤول الألماني توقيع اتفاقية للتعاون بين السلطات المصرفية في البلدين واتفاق لمزيد من التعاون في مجال تداول الأوراق المالية.

ومن المقرر أن يجتمع "شولتز" اليوم مع "سونج تاو" مسؤول العلاقات الدولية في الحزب الشيوعي الصيني.