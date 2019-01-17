ممثلو الحكومة اليمنية والحوثيين يتبادلون في عمان الإفادات حول اسماء الأسرى

قدم ممثلو طرفي الصراع في اليمن "الحكومة اليمنية، وجماعة الحوثيين"، اليوم الخميس، إفاداتهم حول كشوفات الأسرى والمعتقلين التي تبادلها الطرفان خلال الشهر الماضي.

وقال مصدر حكومي مسؤول، إن ممثلي الطرفين عقدا اجتماعًا مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن جريفيث، وأعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في العاصمة الأردنية عمان.

وذكر المصدر، أن الطرفين قدما الإفادات على كشوفات اسماء المعتقلين والأسرى والتي تعالج الإختلالات السابقة، حيث كانت هناك مغالطة من قبل الحوثيين الذين لم يفيدوا بوجود 232 اسماً، ضمن الكشوفات التي قدمناها.

وأشار المصدر إلى أنه تم الاتفاق على تقديم الملاحظات من قبل الطرفين على تلك الإفادات خلال ثلاثة أيام، من ثم الرد وتقديم الأدلة على تلك الملاحظات خلال سبعة إلى عشرة أيام.

ذكر المصدر، أنه سيتم التوقيع على الكشوفات النهائية، التي سيتم تبادلها بناءً على الملاحظات السابقة.