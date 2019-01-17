محافظ القاهرة: نعمل على توفير المناخ الهادئ لطلاب المدارس خلال الامتحانات

قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، خلال تفقده لمدرسة البهية البرهانية الإعدادية بالسيدة زينب، للاطمئنان على سير امتحانات الشهادة الإعدادية، إن هناك حوالي 695 لجنة، يمتحن فيها حوالي 161328 طالب وطالبة على مستوى القاهرة.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج «صدى البلد»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الأربعاء، أن هناك تنسيقًا مع مديرية التربية والتعليم والوزارة قبل الامتحانات، للتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة لأداء الامتحانات.

وتابع: «دورنا كمحافظة خلال الامتحانات، يتمثل في توفير المناخ الهادئ في محيط المدارس، وتوفير وسائل الانتقال للجان الامتحانات حتى يصل الطالب في موعده المناسب».

وذكر أنه اثناء تفقده للجان الامتحانات، لم يستقيل أي شكوى من الطلاب بشأن صعوبة الامتحانات، معقبًا: «بالعكس الطلبة كانوا بيجاوبوا، والامتحانات جاية من المنهج».

وتفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أمس الأربعاء، مدرسة البهية البرهانية الإعدادية بمنطقة السيدة زينب، للوقوف على سير الامتحانات، ومتابعة استعداد اللجان لاستقبال الطلاب.