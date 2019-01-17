الحكومة اليمنية: اتفقنا مع الحوثيين على إعادة صياغة الجانب الزمني في اتفاق الأسرى



قال هادي هيج، رئيس وفد الحكومة اليمنية في محادثات العاصمة الأردنية "عمان"، اليوم الخميس، إن اللقاءات مع وفد ميليشيات الحوثيين إيجابية، حيث تم الاتفاق على جداول زمنية لإعادة صياغة الجانب الزمني في اتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة والحوثيين.

وأوضح في تصريح لقناة العربية الإخبارية، أنه تم الاتفاق على أساس إعادة تبادل الملاحظات لمدة 3 أيام، وتحديد مدة أقصاها 10 أيام؛ للرد على جميع الملاحظات التي أدلى بها الطرفان خلال اجتماع عمّان.

وأشار رئيس وفد الحكومة اليمنية، إلى وجود إشكاليات حول قوائم الأسماء المطروحة، مبينا أنه لديه 232 اسما من الأسرى لدى الحوثيين لم يفيدوا عنهم إلى الآن، ولا بد من التحقق من جميع الاسماء، لافتًا إلى أن الرد على الملاحظات، سيوضح فيما إذا أقدم الحوثيون على تصفية بعض الأسرى.

وأفاد هيج بأنه سيكون هناك لقاء ثنائي آخر مع الحوثيين دون وجود أي طرف ثالث لدراسة جميع الإشكاليات.

واستأنف ممثلو الحكومة اليمنية والحوثيون في العاصمة الأردنية عمّان، في وقت سابق اليوم، اجتماعاتهم لليوم الثاني على التوالي، وللمرة الأولى منذ اتفاق السويد قبل شهر، لبحث تطبيق اتفاق تبادل الأسرى.