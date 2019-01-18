تأدية صلاة الجنازة على المصري المختفي في إيطاليا منذ 15 عاما عصر اليوم

يشيع عصر اليوم الجمعة، أهالى عزبة الأدهم، التابعة الى قرية قصر نصر الدين، التابعة لمركز كفر الزيات فى الغربية، رفات نجلهم باسم عيد الأدهم، المصري المختفي في إيطاليا منذ 15 عامًا، وذلك بعد أن عُثر عليه داخل إحدى المباني في ولاية بياتشنسا الإيطالية.

وقال أحد أقارب الأسرة، إن والد ووالدة المختفي لا يعلمان بوفاة نجلهما، وكانا على أمل العثور عليه حيًا بعد اختفاء استمر أكثر من 15 عامًا، ومن المقرر أن يصل الجثمان اليوم، والصلاة عليه من مسجد القرية عصر اليوم، ويرافق الجثمان شقيق المتوفي ويدعى سمير.

كانت وزارة القوى العاملة قد أعلنت عن العثور على المواطن المصري المختفي في بمدينة بياتشنسا شمال إيطاليا، عام 2004، كهيكل عظمي، في إحدى البنايات المهجورة أثناء عملية هدم المبنى منتصف عام 2018، وتواصلت الشرطة الإيطالية، مع شقيق المختفي ويدعى سمير، وأخذت منه عينة من DNA، والذي ثبت أنه شقيقه، ولم تصل السلطات الإيطالية لأسباب الوفاة.