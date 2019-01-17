قال المفكر والفيلسوف مراد وهبة، أستاذ الفلسفة بجامعة عين شمس، إن مدنية الدولة في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كانت مظاهر فقط لكن الجوهر مختلف تمامًا، مشيرًا إلى تحكم جماعة الإخوان المسلمين وقتها في التعليم.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الأربعاء، أنه في فترة الستينيات أصدر «عبد الناصر» قرارًا جمهوريًا بتعينه أستاذًا في معهد الدراسات الاشتراكية، متابعًا: «قال للإدارة أنا عايز ده يجي يدي ذهنية فلسفية لطلبة المعهد».

وواصل: «التقيت الدكتور فوزي المنصوري مدير المعهد، وهو شيوعي ملتزم، فاقترح أن يتم طباعة المحاضرات لتوزيعها على الطلاب وتخصيص وقت المحاضرة كله للنقاش معها، رحبت بالفكرة للغاية، لكنني بعدها فوجئت بطبع كل المحاضرات عدا الخاصة بي، وحينما رجعت إليه قال إنه لو طبع محاضراتي اليوم سيُغلق المعهد في اليوم التالي».

وعقب: «بالرغم من أنني معين بأمر من الرئيس عبد الناصر وكذلك مدير المعهد إلا أن المدير كان يخشى أن يتم إغلاق المعهد ليس بقرار من الزعيم الراحل وإنما من اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي».