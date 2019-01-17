قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إنه من المتوقع أن يشهد الربع الأول من عام 2019 فوضى عارمة في أسواق السيارات، متابعًا أن هذه العام يختلف عن الأعوام السابقة في سوق السيارات في مصر، خاصة بعد تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «أنا الوطن»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء أمس الأربعاء، أن هناك ماركات عديدة في الأسواق المصرية، متابعًا: «والماركة الواحدة فيها عدة أنواع، وفيه خصومات مختلفة وأسعار مختلفة».

وأشار إلى أن المستهلك المصري كان ينتظر تطبيق هذه الاتفاقية لشراء السيارات بأسعار منخفصة، مضيفًا: «وده من حقه، إنه يركب عربية بسعر منخفض زي أي مستهلك في العالم».

وذكر أن هناك عدة مشكلات قد ساهمت في نشوء أزمة السيارات حاليًا، منها عدم توضيح تفاصيل تطبيق هذه الاتفاقية للمستهلك، متابعًا أن هذه الاتفاقية تم تطبيقها على 7 مرات قبل دخولها في مرحلتها الأخيرة مطلع العام، وفقًا لقوله.