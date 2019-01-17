باكستان تضغط على طالبان أفغانستان للاجتماع مع مبعوث السلام الأمريكي

صرح مسؤولون بأن القوات الباكستانية احتجزت لفترة وجيزة قياديين في حركة طالبان الأفغانية للضغط على الميليشيا من أجل العودة إلى محادثات السلام الوليدة في الوقت الذي وصل فيه المبعوث الأمريكي للمنطقة إلى إسلام أباد اليوم الخميس.

وكانت طالبان الأفغانية، قد رفضت في البداية لقاء زلماي خليل زاد ، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل المصالحة الأفغانية ، والذي كان من المقرر أن يصل إلى باكستان أمس الأول الثلاثاء.

وقال مسؤولون في الاستخبارات، إنه تم تأجيل الزيارة بعد أن داهمت القوات الباكستانية مخابئ لطالبان للضغط على الجماعة لحضور اجتماع آخر مع خليل زاد.

وكانت طالبان قد عقدت العام الماضي اجتماعين على الأقل مع مبعوث السلام في قطر وأبو ظبي.

ومن شأن التوصل لاتفاق سلام مع طالبان أن يسمح للولايات المتحدة بسحب قواتها من أفغانستان أو تقليص أعدادها بشكل كبير ، وبالتالي إنهاء أطول نزاع تشترك فيه الولايات المتحدة.

وأوضح المسؤول بالقول: "أننا نحاول إقناعهم ،وإذا لزم الأمر، إجبارهم على المشاركة في عملية السلام".

واعتقلت القوات الباكستانية اثنين على الأقل من قادة طالبان البارزين من المناطق القريبة من الحدود الأفغانية يوم الثلاثاء. كما تم احتجاز عدة أعضاء آخرين قبل إطلاق سراحهم جميعا ليلة الأربعاء/ الخميس.