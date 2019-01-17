البحرية الهندية: رصدنا جثة لأحد العمال المحاصرين بمنجم منذ أكثر من شهر

ذكرت البحرية الهندية، اليوم الخميس، أن غواصين تابعين لها قد رصدوا جثة لأحد عمال المنجم الـ15، المحاصرين في منجم غمرته المياه في شمال شرق البلاد منذ أكثر من شهر.

وكان العمال قد حوصروا داخل منجم الفحم "رات-هول" (أي حفرة الفئران)، غير المرخص، والواقع في منطقة "إيست جاينتيا هيلز" بولاية ميجالايا، عندما غمرته المياه في 13 ديسمبر الماضي. ويقدر عمق المنجم بواقع 107 أمتار.

ولم تنجح عمليات الإنقاذ التي قامت بها فرق إدارة الكوارث وأفراد من البحرية ورجال إطفاء محليون، في إحراز أي تقدم لأسابيع، مع ارتفاع منسوب المياه في المنجم حتى بعد ضخ أطنان منها.

وقال متحدث باسم البحرية الهندية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن غواصين تابعين للبحرية اكتشفوا جثة باستخدام مركبة تعمل تحت الماء عن طريق التحكم عن بعد، على عمق يتراوح بين 48.7 و64 مترا (160 و210 قدما) داخل المنجم.

وقد أرفق المتحدث صورا ومقطع فيديو مع المنشور.

وقال متحدث باسم البحرية إن الجثة تم سحبها إلى مدخل المنجم، وأنها سيتم اخراجها تحت اشراف أطباء.