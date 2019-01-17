تولي حكومة جديدة في إقليم الأندلس بإسبانيا

تولت حكومة جديدة في إقليم الأندلس بإسبانيا، مقاليد السلطة لأول مرة بعد فوزها بدعم حزب يميني متطرف.

وتم انتخاب خوان مانويل مورينو من حزب الشعب المحافظ رئيسا جديدا لحكومة الأندلس في البرلمان الإقليمي في إشبيليه، بدعم من حزب فوكس اليميني المتطرف.

وفضلا عن دعم 26 نائبا من حزب الشعب المحافظ و21 نائبا من حزب المواطنين (سيودادانوس) الليبرالي، فقد حظي أيضا مورينو بدعم 12 نائبا من حزب فوكس الشعبوي اليميني الذي فاز بمقاعد لأول مرة في انتخابات إقليم الأندلس التي أجريت في ديسمبر الماضي.

وبعد بقائهم على مدار 36 عامًا على رأس السلطة في الإقليم، فقد خسر الاشتراكيون الذي ينتمي إليهم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، سيطرتهم على الأندلس، وهي أكثر مناطق إسبانيا اكتظاظًا بالسكان.

وتوصل حزب الشعب المحافظ ،أقوى حزب معارض في البرلمان الوطني في مدريد ،إلى اتفاق يتضمن 37 بندا مع حزب فوكس اليميني الأسبوع الماضي بعد مفاوضات طويلة.

وينص هذا الاتفاق، من بين بنود أخرى، على اتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية.

ويطالب حزب فوكس اليميني المتطرف الذي أسس في عام 2013 إلى وضع حد للأيديولوجية المتعلقة بنوع الجنس وإلغاء قانون مكافحة العنف ضد المرأة.