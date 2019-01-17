الأرصاد: الظواهر الجوية في الشتاء الحالي أسوأ من السنوات الماضية

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الشتاء الحالي في مصر هو الأسوأ من ناحية الظواهر الجوية مقارنة بفصول الشتاء خلال السنوات الماضية.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «صدى البلد»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الأربعاء، أنه بالنسبة إلى درجات الحرارة، فإن هذا الشتاء لم يتغير كثيرًا عن السنوات الماضية، مؤكدَا أن درجات الحرارة تعتبر مناسبة، لكن الاختلاف يكمن في الظواهر الجوية الجديدة التي شهدتها البلاد.

وأكد أن ما تشهده مصر حاليًا يمكن وصفه بتغير عنيف في المناخ، مشيرًا في هذا السياق إلى ما شهدته البلاد من عاصفة ترابية شديدة، خاصة في محافظة القاهرة التي اكتست باللون الأصفر خلال هذه العاصفة.

ونصح المواطنين، بضرورة استخدام الكمامات الواقية خلال التعرض للعواصف الترابية على سبيل المثال، متابعًا: «جميل إن الثقافة دي تنتشر في مصر، مش عيب إني أمشي بيها، أنا بحمي نفسي».