«الرئاسة»: جنوب السودان دولة وليدة وتحتاج للدعم في مجال البنية التحتية

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن هناك علاقات تاريخية تجمع مصر بالسودان قبل انفصالها عن جنوب السودان، لافتًا إلى التعاون بين البلدين في المجال الصحي والزراعي والمائي.

وأضاف متحدث الرئاسة في تصريحات لراديو «9090»، مساء اليوم الخميس، أن مصر افتتحت قنصلية عامة فى جنوب السودان أوائل الألفينات، قبل استقلالها، وتم ترقيتها إلى سفارة بعد انفصالها، متابعًا: «هناك العديد من أوجه التعاون بين البلدين، ودولة جنوب السودان وليدة وتحتاج إلى الكثير من العمل خاصة في مجال البنية التحتية».

وأوضح أن اللقاء الرئاسي ضم مباحثات مع الوفد الوزاري بين البلدين، في مجال الري والزراعة والكهرباء والثروة الحيوانية والسمكية، مؤكدًا على حرص مصر على دعم دول قارة إفريقيا، وتعزيز التعاون في شتى المجالات.

وتابع: «هذه ليست الزيارة الأولى لرئيس جنوب السودان، وسبق ووقع عدم مذكرات تفاهم مع وفد وزاري من 11 وزيرًا في 2014، وتم التطرق اليوم في جلسة المباحثات الثنائية إلى الكثير من الملفات خاصة في ظل استقرار الوضع الأمني في جنوب السودان بعد توقيع اتفاقية السلام النشط».

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، رئيس جنوب السودان، سيلفاكير ميارديت، في قصر الاتحادية بالقاهرة، وأقيمت مراسم استقبال رسمية، وعقد الرئيسان جلسات مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وكان سيلفاكير، قد وصل إلى القاهرة، أمس الأربعاء، على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة رسمية.

وتعد هذه الزيارة الأولى لزعيم إفريقي في عام 2019، إلى مصر، والثالثة لرئيس جنوب السودان، بعد زيارتين في 2014 و2017.