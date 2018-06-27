 تنفيذ 5 قرارات إزالة لعقارات مخالفة وسط الإسكندرية

أمنت قوات من قسم شرطة العطارين التابع لمديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف مدير الأمن، أمس الأربعاء، حملة مكبرة؛ استهدفت تنفيذ 5 قرارات إزالة لعقارات مخالفة، بحضور مسئولي حي وسط الإسكندرية، وتم اتخذا الإجراءات القانونية حيالهم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.

وصرح مصدر أمني لـ«الشروق» – فضل عدم ذكر اسمه – فإن قرارات الإزالة عبارة عن «القرار رقم 562 و606 لسنة 2018 الصادر للعقار الكائن في 62 شارع أبوالغيط، والقرار رقم 434 لسنة 2018 للعقار الكائن في 15 شارع الميرغني، والقرار رقم 402 لسنة 2018 للعقار الكائن في 20 شارع الإمام مالك، والقرار رقم 273 لسنة 2018 للعقار الكائن في 16 حارة سردينا.