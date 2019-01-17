الدفاع العراقية: نتعاون عسكريا مع روسيا والولايات المتحدة

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الخميس، إن هناك تعاونا عسكريا مع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف الخفاجي، وفقا لما أوردته قناة "الإخبارية" العراقية، أن القوات العراقية لديها القدرة والإمكانية للحفاظ على أمن البلاد وحدودها، وسياستها واضحة بتنويع مصادر الأسلحة، حيث تستفيد من الجانب الروسي فيما يخص الدفاع الجوي والسلاح المدرع.

وتابع "علاقتنا جيدة مع روسيا من خلال مركز العمليات الأمني الذي يضم الجانب الروسي والذي يشاركنا في تبادل المعلومات حول محاربة التنظيمات الإرهابية".

وحول زيادة عدد الجنود الأمريكيين في العراق إلى 9 آلاف جندي في الأنبار، أكد الخفاجي أنه لا يوجد أي دخول للقوات الأمريكية من الجانب السوري باتجاه العراق، لافتا إلى عدم وجود قواعد أمريكية في العراق.