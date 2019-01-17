السجن 6 سنوات لفتاة تتاجر في الهيروين بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامي بيومي، اليوم الخميس، حكمها في القضية رقم 17830 جنايات ثان الزقازيق لسنة 2018، بمعاقبة تاجرة ملابس بالسجن لمدة 6 سنوات؛ على خلفية اتهامهما بحيازة 17.8 جرام من مسحوق الهيروين المُخدر بقصد الاتجار بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق.

كان النقيب أحمد عصر معاون مباحث قسم شرطة ثان الزقازيق، تمكن من ضبط المتهمة "شروق ح." 22 عاما، تعمل تاجرة ملابس، مطلوب ضبطها للتنفيذ عليها في القضيتين أرقام 2991 لسنة 2017 و9277 لسنة 2018 جُنح ثان الزقازيق.

تم ضبط المتهمة وبحوزتها كيس بلاستيكي يحتوي على 48 لفافة لمسحوق "الهيروين" المُخدر، وزنت 17.8 جرام؛ بقصد الاتجار، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة المتهمة إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.