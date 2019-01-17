مجلس النواب الأمريكي يطالب بضرورة تحديد موعد لإعادة فتح الحكومة

طالبت نانسي بيلوسي، رئيس مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، بضرورة تحديد موعد لإعادة فتح الحكومة الأمريكية.

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن بيلوسي، أكدت في مؤتمر صحفي عقدته في مقر الكونجرس، على ضرورة سداد أجور الموظفين الأمريكيين الذين يعملون بلا مقابل بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية، والذي بدأ في الثاني والعشرين من شهر ديسمبر الماضي.

وقالت بيلوسي "الرئيس دونالد ترامب يعتقد أن عدم دفع رواتب الموظفين أمر عادي، وأنا لا أعتقد بصحة هذا الرأي، فيجب سداد الرواتب".

ونفت بيلوسي أيضا أنها ترفض منح ترامب الفرصة لإلقاء خطاب حالة الاتحاد المقرر في التاسع والعشرين من يناير الجاري من خلال طلبها أمس الأربعاء، تأجيل موعد هذا الخطاب إلى ما بعد انتهاء الإغلاق الحكومي أو إرساله مكتوبا إلى الكونجرس لاعتبارات أمنية.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تشهد حاليًا أطول إغلاق حكومي بعد أن د خل يومه السابع والعشرين بسبب الخلافات القائمة بين ترامب والديمقراطيين في الكونجرس حول تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك، الأمر الذي أجبر نحو 800 ألف موظف أمريكي على العمل بدون أجر أو الحصول على إجازات إجبارية.

وكانت بيلوسي بعثت برسالة أمس إلى ترامب، تطلب فيها تأجيل إلقاء خطاب حالة الاتحاد إلى ما بعد انتهاء الإغلاق الحكومي أو إرساله مكتوبا إلى الكونجرس لاعتبارات أمنية، حيث إن العاملين في جهاز الخدمة السرية المنوط بهم تخطيط وتنفيذ إقامة المناسبات الوطنية الهامة وعلى رأسها حالة الاتحاد لم يحصلوا على رواتبهم منذ 27 يومًا.