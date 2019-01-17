خالد الجندي بعد حضوره فيلم «الضيف»: أدعم الفن والدراما طالما في صالح الوطن والدين

حضر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فيلم «الضيف» بإحدى دور السينما، برفقة الشيخ رمضان عبد المعز، والشيخ رمضان عبدالرازق، والشيخ أشرف الفيل.

وقال «الجندي»، في التقرير المذاع عبر برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الخميس، إنه يدعم الفن والدراما طالما في صالح الوطن والدين.

وتابع: «أنا جاي استمتع ومبسوط وفرحان أني شيخ، ولما تبقى رسالتي رسالة وترفية في نفس الوقت هذا من نعم الله، وبشكره أنه بيمتعني بديني وأني معنديش عقد ومفيش على رأسي بطحة وبقدر أواجه، والفن مشاركة حقيقية لصناعة الوطن وتجديد الخطاب الديني».

ويُذكر أن فيلم «الضيف» بطولة الفنان خالد الصاوي، وأحمد مالك، وجميلة عوض، وشرين رضا، ومحمد ممدوح، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج هادي الباجوري.

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي حول شاب ينزل ضيفًا على العشاء لدى أسرة الدكتور يحيى حسين التيجاني، بدعوة من ابنته التي تحب هذا الفتى،و لكن الدكتور يعيش اسوأ أيامه بعد تعيين حراسة عليه بسبب تهديدات تلاحقه.