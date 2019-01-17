إلقاء القبض على 4 من أفراد مافيا صقلية بألمانيا بتهمة تهريب المخدرات

ذكرت شرطة الجمارك الإيطالية، اليوم الخميس، أن السلطات قد ألقت القبض على أربعة من أفراد عصابات المافيا في صقلية، بمدينتي كولونيا ومانهايم الألمانيتين، بتهمة تهريب المخدرات من ألمانيا إلى إيطاليا.

وقالت الشرطة إن المشتبه بهم ينتمون إلى "خلية ألمانية" تابعة لعشيرة رينزيفيلوس، التي تنتمي للمافيا في صقلية، وقد اعتادوا بيع المخدرات القادمة من ألمانيا في روما وصقلية.

كما قامت شرطة الجمارك الايطالية بعملية اعتقال أخرى في إيطاليا، حيث أصدرت مذكرات اعتقال جديدة بحق خمسة مشتبه بهم، كانوا محتجزين بالفعل قيد المحاكمة، أو قيد الاقامة الجبرية في إيطاليا، بتهم ذات الصلة.

ويتم حاليا البحث في إيطاليا وألمانيا لالقاء القبض على مشتبه به، صدر بشأنه أمر اعتقال، بحسب ما قاله جوسيبي فلورستانو دي نوي، الليفتنانت كولونيل في شرطة الجمارك، لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ).

من ناحية أخرى، أصدر ممثلو الادعاء المناهضين للمافيا في روما وبلدة كالتانيسيتا بصقلية، مذكرات الاعتقال، وقد تم تنفيذ أوامر الاعتقال بمساعدة الشرطة الألمانية.