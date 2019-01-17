الجيش الأمريكي: مقتل جنديين وإصابة 3 في هجوم منبج الانتحاري

أكد الجيش الأمريكي في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن جنديين أمريكيين قتلا وأصيب ثلاثة آخرون، في الهجوم الانتحاري الذي وقع في منبج بشمال شرقي سورية، أمس الأربعاء.

وأفاد البيان بمقتل موظف مدني في وزارة الدفاع ومتعاقد يدعم الوزارة، لكن لم يتم تحديد ما إذا كانا أمريكيين.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت سابق أن تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن التفجير الذي أسفر عن مقتل 19 شخصا بشكل إجمالي.

وأوضح رامي عبد الرحمن مدير المرصد أن الهجوم أسفر أيضاً عن مقتل مدنيين وأفراد من قوات سورية الديمقراطية، وهي جماعة معارضة يقودها الأكراد.

وذكر المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له في البداية إن الانفجار سببه سيارة مفخخة، لكنه قال في وقت لاحق إن مهاجما انتحاريا فجر المواد المتفجرة داخل مطعم بوسط منبج حيث تقع قواعد عسكرية للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان إنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الوضع بالكامل.