محافظ بورسعيد: لن نسمح لمروجي الشائعات بتكدير السلم العام

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المحافظة لن نسمح بتكدير السلم العام بها، مشددًا على ضرورة مواجهة مروجي الشائعات في بورسعيد بالقانون.

وأضاف محافظ بورسعيد أن الإنجازات التي حققتها المحافظة لن تثني أهل الشر عن محاولاتهم للتشكيك وتكدير السلم العام بإطلاق الشائعات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مردفًا "لن نسمح لهم بإشاعة الفوضى، أو زعزعة الاستقرار، فقد ولى هذا الزمن من مصر بلا رجعة، وسيتم التصدي لمثل هذه المحاولات بكل حزم وبقوة القانون".

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم، نائب محافظ بورسعيد، والمهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، وممثلين لقطاعات من الشباب.

كما أكد الغضبان أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشهد حالة كبيرة من الاستقرار على كافة المستويات، مستطردًا: "الدولة مستقرة وقوية، وتمضي في طريقها نحو بناء الدولة الحديثة، وإنجاز المشروعات التي أشاد بها العالم أجمع، كما أن ما يجري على أرض بورسعيد من مشروعات مختلفة في السنوات الأخيرة يفوق الخيال رغم محاولات أهل الشر بث السموم والتشكيك فيما يجري ويتم بالفعل".

وأشار إلى أن مقارنة الوضع الحالي لمصر بما كان عليه في السنوات السابقة يوضح الفارق الكبير من ناحية الاستقرار والبناء في مختلف المجالات، موضحًا أنه يجري العمل فيما يقرب من 40 ألف وحدة سكنية متنوعة، وأن المحافظة وحدها هي صاحبة الحق في تخصيص أراضي مشروعات الإسكان، بالتنسيق مع وزارة الإسكان، وأن العمل مستمر في وحدات المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعي دون تغيير.

ولفت إلى أنه تم بناء 33 مدرسة جديدة في السنوات الثلاث الماضية، وأنه جاري العمل في 17 مدرسة أخرى، مضيفًا أنه تم تعيين 12 ألف شاب بمشروعات المناطق الصناعية، وأكثر من 250 من الفنيين والمهندسين بشركات البترول.

وتابع: "سنعلن قريبا نتيجة اختبارات 66 من الشباب لمجمع الصناعات الصغيرة الثاني، والذي سيتم افتتاحه قبل نهاية العام الجاري، كما سيتم تسليم 25 سيارة من مشروع سيارات الأطعمة المتنقلة بموجب 4 شباب لكل سيارة في الممشى السياحي الجديد المجاور لحديقة المنتزه قبل شم النسيم".