منظمة حقوقية يمنية: الحوثيون يمارسون أبشع أنواع التعذيب بحق النساء في صنعاء

حذرت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، اليوم الخميس، من أن ميليشيات الحوثي الانقلابية، ترتكب انتهاكات خطيرة بحق النساء في صنعاء، حيث تختطف العشرات وتمارس ضدهن أبشع أنواع التعذيب.

وأكدت المنظمة في بيان أوردته قناة سكاي نيوز عربية، أن الحوثيين يمارسون وبشكل غير مسبوق في تاريخ البلاد، أبشع أنواع التعذيب بحق النساء المختطفات، معربة عن أسفها لاستمرار القيادات الحوثية في ارتكاب انتهاكات حقوقية خطيرة.

وأوضح البيان، أن المنظمة اليمنية حصلت على معلومات جديدة عن فظاعة ما يحدث من انتهاك وابتزاز وتعذيب وإخفاء للنساء والفتيات في سجون سرية وغير قانونية، وأن المنظمة تستعد لتنشر المعلومات عما قريب، كما ستعدها بشكل قانوني لتحريك دعاوى قضائية بحق المتورطين بهذه الجرائم والانتهاكات أمام القضاء اليمني والدولي.